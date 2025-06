Rodovia Dom Gabriel tem 78 acidentes só em 2025

Em menos de seis meses, a Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, já registra metade dos acidentes contabilizados em todo o ano passado. De 1º de janeiro a 8 de junho de 2025, foram 78 acidentes, contra 159 ocorrências durante todo o ano de 2024, segundo dados da Via Colinas, concessionária do grupo Via Appia. Junho já é o mês com maior número de registros no ano, somando 21 acidentes até agora.

O fluxo de veículos também é intenso: em maio de 2025, o volume diário médio (VDM) foi de 74 mil veículos no trecho de Jundiaí, o que mantém a pressão constante sobre o trânsito, principalmente nos horários de pico.

Esse tráfego intenso faz parte da rotina de moradores como Ellen Fernandes, que diariamente enfrenta congestionamentos no trajeto entre o bairro Medeiros e o Centro de Jundiaí. “Para chegar antes das 8 horas no trabalho, preciso sair de casa até as 7h10. Já começo a pegar trânsito na Hermenegildo Tonoli e, na Dom Gabriel, o sufoco é ainda maior, com acidentes quase todos os dias”, relata.