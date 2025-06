Linhas para o Santa Gertrudes sofrem alterações

Já a linha 738 terá ajustes em sua operação nos dias úteis (de segunda a domingo), com o objetivo de reduzir atrasos e melhorar a pontualidade. Aos sábados, a linha contará com um veículo adicional, o que permitirá mais viagens ao longo do dia e menor intervalo entre os atendimentos, beneficiando diretamente os passageiros que utilizam o serviço nesse período.

A linha 020 – Diretão – Jardim Santa Gertrudes será renomeada para linha 538 – Terminal Central – Santa Gertrudes, mantendo o mesmo itinerário. A principal mudança está na característica operacional da linha, que deixará de ser do tipo “diretão” e passará a funcionar como linha paradora, ou seja, fará paradas em todos os pontos ao longo do trajeto, ampliando o acesso da população ao serviço.

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transportes (UGMT) informa que, a partir da próxima quarta-feira (18), duas linhas do transporte coletivo urbano de Jundiaí passarão por ajustes importantes para melhorar a operação e atender com mais eficiência os usuários do sistema.

"As mudanças são resultado de análises operacionais e do acompanhamento constante da demanda. Nosso objetivo é melhorar a regularidade e tornar o transporte mais eficiente para a população, atendendo às necessidades reais do dia a dia”, destaca o diretor de Transporte da UGMT, Bruno Sergio Palhari.

As novas tabelas horárias já estão disponíveis no site oficial do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), bem como nos aplicativos Cittamobi e Google Maps. A UGMT orienta os usuários a utilizarem essas plataformas para acompanhar, em tempo real, os horários e a localização dos ônibus.

As alterações fazem parte do compromisso da UGMT em oferecer um transporte público cada vez mais eficiente, pontual e alinhado às necessidades da população, reforçando o planejamento e a melhoria contínua do sistema de mobilidade urbana da cidade.