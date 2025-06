Abertas oficialmente as inscrições para a 7ª Fens

A 7ª edição da FENS – Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, promovida pela Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), da Prefeitura de Jundiaí, já tem data marcada: o evento acontecerá em dois finais de semana, nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 5, 6 e 7 de setembro de 2025, no Parque Comendador Antonio Carbonari – Parque da Uva. A pré-inscrição deverá ser feita exclusivamente por meio de formulário on-line, disponível de 16 de junho a 15 de julho de 2025, pelo link publicado no portal Jundiaí Empreendedora pelo link INSCRIÇÃO .

“O incentivo ao empreendedorismo é uma marca da nossa gestão. A FENS é uma oportunidade concreta para que os negócios locais ganhem visibilidade, aumentem suas vendas e se fortaleçam. Seguiremos investindo no desenvolvimento econômico de Jundiaí com ações como esta”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

“O evento potencializa a presença dos empreendedores locais no mercado, promovendo o networking e a valorização da produção jundiaiense. É uma vitrine que gera visibilidade e novas oportunidades de negócios”, destacou o gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser.

Podem participar da Feira empreendedores formalizados como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com sede em Jundiaí. Todas as regras e exigências estão descritas no edital oficial.