Santa Casa melhora estrutura para descanso dos profissionais

A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba dá mais um passo importante para a melhoria das condições de trabalho dos seus colaboradores.

Prova disso, é a adequação de um novo espaço de descanso para profissionais da enfermagem do hospital. O local está instalado na antiga provedoria com cerca de 46m². Além disso, a área tem dois banheiros (masculino e feminino), TV, bebedouro, sofás, cadeiras, poltronas, ar condicionado e telefone com ramal interno. As adequações cumprem as normas NR 17 e NR 24.

“O espaço ainda terá novas melhorias em breve, mas ele foi adaptado para ser um local arejado e um ambiente acolhedor. Tudo pensando no descanso e interação para a enfermagem aproveitar seus intervalos dos turnos de trabalho”, explica Jóver Navarro Camacho, Gestor de Infraestrutura da SCMI.