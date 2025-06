Partidos de ‘centro’ são apostas para eleição 2026

Quanto às siglas que conquistaram mais prefeituras na RMJ, Vidilli reforça as características que atraem os eleitores. “Tanto o PSD quanto o MDB flutuam muito bem entre as extremidades da política, porque esses partidos dão, de certa maneira, uma liberdade para alianças e para conversas com outros espectros políticos”. Movimento este que tem total repercussão no âmbito municipal, quando alianças são firmadas.

Esta necessidade de ‘balançar’ entre direita e esquerda e estar mais ao centro é bem observada na RMJ, que não tem prefeituras ocupadas por esquerdistas, mas mantém um representante do PL. Todas as outras siglas transitam entre os dois lados. Isso também é um atrativo para os agentes políticos. “É onde acabam tendo uma maior independência para votar ou não determinadas leis”, comenta Vidilli.

Neste sentido, nas eleições do próximo ano, que trazem também a escolha do Governador do Estado de São Paulo, o peso dos representantes do interior se faz maior. Atualmente, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é nome que deve aparecer na disputa ao Palácio dos Bandeirantes e deve contar com apoio da força do MDB. Já a turma de Kassab ainda não arrisca qual caminho seguir, aguardam posicionamento final do líder, que tem dito à imprensa que apoiaria Tarcísio para presidente, mas não se pronunciou sobre o Governo do Estado.