Multinacional suiça investe R$ 50 milhões em Jundiaí

Representantes da Sigvaris Group visitaram a Prefeitura de Jundiaí para uma reunião intersetorial com o objetivo de dialogar sobre a expansão da empresa na cidade. Atualmente, a multinacional suíça conta com cerca de 1.600 colaboradores ao redor do mundo, sendo 300 deles em Jundiaí. Com o plano de ampliação, o número de empregos gerados no município aumentará ainda mais, abrindo novas oportunidades para a população local.

Durante o encontro, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do investimento para o desenvolvimento econômico. “Jundiaí é uma cidade estratégica, com localização privilegiada, próxima da capital paulista e integrada ao eixo Anhanguera-Bandeirantes, um corredor logístico essencial para o escoamento de mercadorias. Esse investimento da Sigvaris reforça a confiança das empresas em nosso município e gera empregos e renda para nossa população”, afirmou.

O CEO da Sigvaris Group da América do Sul, Celso Cintra, ressaltou o motivo da escolha por Jundiaí para receber a expansão. “Estamos investindo R$ 50 milhões porque consideramos Jundiaí uma excelente cidade para crescer. Temos aqui uma base sólida, estrutura de qualidade e um ambiente favorável para os negócios”, declarou.