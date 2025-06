Autenticidade e intuição definem arte da jundiaiense Ana Goulart

A pintura, assim como qualquer outro trabalho, precisa de dedicação. Para se inspirar, a artista mantém alguns hábitos. “Coloco uma música, entro em meu ateliê, acendo incensos, tenho a companhia do Saul (seu Pug de estimação), gosto de meditar, me conectar comigo mesma, olhar a natureza, mentalizar coisas boas e ser grata pela a vida , silenciar o barulho do mundo. Cuido da minha saúde física e mental. Dessa forma eu acolho minha criança interior”, conta.

Para projetos futuros, a artista tem muitos planos, nacionais e internacionais. Obras expostas em galerias, encomendas e algumas parcerias em vista. Todas as suas obras expostas estão à venda e as inéditas podem ser encomendadas. Com perseverança, fé e trabalho, Ana Goulart é prova que o importante é se dedicar e nunca desistir de sonhar.