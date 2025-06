Galo enfrenta o Guarani pela estreia da Copa Paulista

Enquanto o Galo prepara força máxima para o confronto, o Guarani usará jovens do elenco sub-20 e jogadores com pouca rodagem no elenco profissional. O clube está apenas uma posição acima do Z4 da Série C do Campeonato Brasileiro e, inclusive, jogará hoje (15) pela competição. Marcelo Cordeiro, auxiliar fixo do time, será o treinador e Jairo Blumer, treinador do sub-20 do Guarani, atuará como auxiliar técnico.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Paulista já tem um desfalque confirmado para a estreia: o centroavante Christopher, artilheiro do time na Série A4 deste ano. O jogador foi expulso na final da 4ª Divisão, contra o União Barbarense, e terá que cumprir a suspensão no jogo de amanhã.