Em Jundiaí, Alckmin aposta em indústria sustentável e inovador

Em reunião a portas fechadas no Ciesp-Jundiaí com representantes da indústria, o vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ouviu as demandas do setor. O encontro teve a participação do presidente do Ciesp, Rafael Cervone, e membros das 42 regionais do Ciesp espalhadas pelo Estado de São Paulo. Na oportunidade, foi entregue um documento ao vice-presidente, com o nome “Superar o Custo Brasil: Agenda Urgente para Reindustrializar o País”, que tratou sobre a competitividade da indústria nacional frente à alta tributação, juros elevados, energia cara e deficiências logísticas.

Também foram detalhados itens como pirataria, vendas por plataformas digitais que contam com tributações menores, dificuldades na realização de importações e exportações, além de tratar de logística e infraestrutura. No total, foram oito pontos bem detalhados e com sugestões de como o Governo pode agir para solucionar os gargalos.

“São boas propostas para apoiar especialmente a pequena e média indústria, tentando incluí-las no programa de aceleração, para renovar máquinas e equipamentos além de oferecer crédito”, disse, anunciando que deve haver mais R$ 10 bilhões para bens de capital e taxa de juros menor. Para isso, aguardam o Conselho Monetário Nacional. “Deveremos ter um crédito melhor com juros menores para estimular o crescimento da indústria brasileira”, disse. Ele também falou sobre a Nova Indústria Brasil (NIB), que deve mais inovadora, sustentável, competitiva e exportadora.