HU oferece 40 tratamentos de fertilização gratuitos por ano

Conquistar a gravidez nem sempre é um caminho simples. Para muitos casais, o sonho de gerar um filho no ventre se transforma numa jornada marcada por esperança, dor e persistência. A fertilização in vitro (FIV), uma das principais técnicas de reprodução assistida, é um processo complexo e emocionalmente desafiador, no qual as mulheres vivenciam sentimentos que vão do otimismo à frustração. É uma fase de intensa ansiedade e estresse, capaz de afetar o bem-estar físico e emocional de toda a família.

No Hospital Universitário de Jundiaí, a atuação ocorre de forma diferente, com foco principalmente na orientação e na formação de profissionais. Por meio de uma parceria entre a Faculdade de Medicina de Jundiaí e o Instituto Sapiente, cerca de 40 casos por ano conseguem acesso ao tratamento de fertilização in vitro de forma subsidiada.

“Existe uma grande porcentagem de mulheres que têm dificuldade nesta área e, portanto, essa formação é fundamental para orientá-las, mesmo que não tenhamos um serviço de reprodução assistida no SUS", explica o médico João Bosco Ramos Borges, professor titular de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí.