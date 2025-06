Super Mundial começa hoje; confira os jogos da 1ª rodada

A Copa do Mundo de Clubes, também conhecida como Super Mundial, começa neste sábado (14), às 21h, no Estádio Hard Rock, em Miami, pelo primeiro jogo da 1ª rodada da fase de grupos. Inter Miami - time de Messi e Suárez -, dá o pontapé inicial no primeiro dia de competição contra o Al-Ahly, do Egito. Essa será a única partida do sábado.

Já no domingo, o primeiro time brasileiro a entrar em ação no torneio será o Palmeiras, que medirá forças com o Porto, de Portugal, a partir das 19h de 15 de junho. O duelo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, terá o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, como adversário inicial. A partida também será realizada no dia 15, mas a partir das 23h no Estádio Lumen Field, em Seattle.

Um dia depois será a vez de o Flamengo enfrentar o Esperánce de Tunis (Tunísia), a partir das 22h no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O último brasileiro a entrar em ação na primeira fase é o Fluminense, que mede forças com o Borussia Dortmund (Alemanha), a partir das 13h do dia 17 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey.