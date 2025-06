Morador do Agapeama, vivendo na rua, morre durante a madrugada

Um homem de 59 anos, morador do bairro Agapeama, mas que estava vivendo em situação de rua, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (13), na calçada em frente a um estabelecimento comercial, na rua Rangel Pestana, no Centro de Jundiaí. Não se sabe, ainda, o que o levou à morte. Não havia sinais de violência no corpo.

A Polícia Militar foi acionada para ocorrência de encontro de cadáver. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, e constataram, ao menos neste primeiro momento, que não havia sinais de violência no corpo.

O departamento de serviço social da Prefeitura foi chamado e uma representante entrou em contato com a família da vítima.