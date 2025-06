Parque da Cidade tem aulas gratuitas de ginástica e alongamento

Agora ficou ainda mais fácil cuidar da saúde! O Parque da Cidade está oferecendo aulas gratuitas de ginástica e alongamento, conduzidas por educadores físicos qualificados, em meio à tranquilidade da natureza.

As atividades acontecem de terça a sexta-feira às 7h, 8h e 9h da manhã e no período da tarde às 13h, 14h e 15h, no Jardim Japonês. O projeto tem como objetivo principal incentivar hábitos saudáveis e proporcionar mais qualidade de vida para pessoas de todas as idades.

E os resultados já estão sendo sentidos por quem participa. A aposentada Elisabete Carneiro conta com entusiasmo como a iniciativa tem feito diferença na rotina dela: “Eu estou adorando! Desde o primeiro dia eu não falto. Cada vez melhora mais. Tem exercícios que eu nunca conseguia fazer e agora consigo. Está sendo ótimo para a minha saúde.”