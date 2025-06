Dez partidas movimentam a 3ª rodada da competição

O Complexo Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami, será palco de mais uma etapa da Taça das Favelas, com dez partidas programadas para este fim de semana, válidas pela 3ª rodada da competição.

A primeira disputa está marcada para sábado (14), às 8h30, com o confronto entre as equipes Varjão e Comercial. Os jogos seguem ao longo do dia e continuam no domingo (15), com mais cinco partidas.

Confira a programação completa da 3ª rodada: