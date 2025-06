Em 2026, Jundiaí sedia congresso sobre iluminação pública

A Prefeitura de Jundiaí, através do Departamento de Iluminação Pública da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), participou do Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro (CPIIC) realizado em Campinas.

O evento foi promovido pela GHM Solutions em parceria com a Ecogateway e reuniu especialistas, gestores públicos e representantes do setor privado para debater soluções inovadoras voltadas à infraestrutura urbana, com foco em tecnologias aplicadas à iluminação pública e às cidades inteligentes.

Participaram do evento representantes do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura. O Congresso teve o apoio do Centro Paulista de Inovação em Iluminação Pública (CEPIL) e contou com painéis e exposições voltados às tendências em infraestrutura urbana, sustentabilidade e tecnologias para cidades mais inteligentes.