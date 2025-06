Câmara Mirim é aprovada e crianças viram vereadores 

O Projeto de Resolução n° 889, que institui a Câmara Mirim em Jundiaí foi aprovado na sessão desta terça-feira (10) e, para defender a proposta, foi convidado para falar na tribuna o menino Miguel Santos Moraes, de 9 anos, que discursou sobre a importância da proposta. “Dá a chance para crianças que têm o sonho de ser prefeito ou vereador da nossa querida Jundiaí. É uma cidade linda que nós temos, é a nossa casa. Tenho o sonho de ser prefeito para poder cuidar”, disse, já tocando em temas importantes, como a saúde. “Muitos casos de dengue, é preocupante”, considerou, falando também sobre a necessidade de investir em esporte. Ele foi convidado pelo presidente da Câmara e autor do projeto, Edicarlos Vieira (União), a sentar na mesa da presidência e ouviu elogios dos vereadores por suas falas.

Mototáxi é aprovado no estado de SP. Jundiaí segue analisando

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o Projeto de Lei (PL) 7/2025 que estabelece a obrigatoriedade de regulamentação municipal para o transporte remunerado de passageiros por motocicletas. Se sancionada, a proposta prevê que o transporte por motos, geralmente intermediado por aplicativos, obedeça a regulamentação a ser criada por cada município, com a cobrança de tributos municipais, contratação de seguro para passageiros e inscrição do motociclista como contribuinte do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Em Jundiaí, os vereadores já aprovaram o PL de nº 14607, mas a proposta ainda está em análise na Prefeitura, aguardando sanção ou veto.

Louveira prevê queda de 7,5% no orçamento

Louveira realizou nesta quarta-feira (11) audiência pública para apresentação do Projeto de Lei nº 16/2025, das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 e orçamento previsto deve ser da ordem de R$ 589 milhões, projeção de queda de 7,5% em relação à previsão de 2025. A base de cálculo para considerar o valor leva em conta estimativa das receitas, com a capacidade de arrecadação, histórico de arrecadação e receitas correntes, mais os passivos com parâmetros de despesas e monitoramento de todo endividamento e o resultado nominal.