Petistas veem Lula alheio em meio à superfederação contra governo

O PP tem 1 ministério (Esporte) e o União Brasil, 3. Entre eles o Turismo, cujo titular, Celso Sabino, falava sobre projetos de sua pasta em uma comissão da Casa a poucos metros dali, no mesmo instante do ato contra o governo.

O ato contou com a presença dos presidentes das duas siglas e com diversos parlamentares.

Um mês e meio após ser lançada no Congresso com discurso de oposição, a federação entre União Brasil e PP convocou uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (11) para acusar o governo Lula de colocar o país em uma "rota sem saída" de "escalada do desequilíbrio fiscal".

Petistas afirmaram, em caráter reservado, considerar Lula alheio aos problemas em sua base de apoio no Congresso, envolto em viagens internacionais que tiveram como destino recente a França e o Principado de Mônaco, com próxima parada já definida: o Canadá, para encontro da cúpula do G7.

A entrevista coletiva convocada por União Brasil e PP teve como objetivo afirmar que as bancadas das duas siglas irão "fechar questão" contra a proposta do governo de aumento de impostos com o objetivo de compensar o recuo nas medidas do IOF - mesmo antes de o texto ser apresentado oficialmente.

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, afirmou que "a escalada de desequilíbrio fiscal, criada pelo atual governo, entrou em uma rota sem saída" e que "taxar, taxar, taxar, não pode e não será nunca a saída".