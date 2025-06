Sâmia Bomfim visita APAE e destina emenda para atendimentos

Na última segunda-feira (9), a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) visitou a sede da APAE de Jundiaí para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição. A parlamentar esteve acompanhada de sua equipe e dos vereadores do Coletivo Cardume — Henrique Parra, Carolina Lemos e Patrícia Torricelli — sendo recebida pela diretoria da entidade.

Durante a visita, Sâmia reafirmou seu compromisso com a inclusão e anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para a APAE. O recurso será utilizado na ampliação da capacidade de atendimento, com o objetivo de reduzir a fila de espera para avaliações e diagnósticos de pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A deputada elogiou a estrutura e o acolhimento oferecido pela APAE de Jundiaí. “Nosso mandato está comprometido com a inclusão e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde e aos direitos das pessoas com deficiência”, afirmou.