Com mínimas de até 8°C, Prefeitura intensifica Noites Frias

“É fundamental que ninguém passe frio na nossa cidade. A queda brusca das temperaturas exige uma resposta imediata: reforçamos abrigos, aumentamos vagas e intensificamos as rondas para garantir que toda pessoa em situação de rua tenha acesso a cobertores, gorros e, principalmente, acolhimento com dignidade. A Operação Noites Frias reafirma nosso compromisso com a proteção da vida e com o cuidado com nossos cidadãos mais vulneráveis”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

A gestora da UGADS, Luciane Mosca, também acompanhou a atuação das equipes e reforçou a importância da abordagem humanizada durante a operação. “A prioridade da UGADS é a escuta e o acolhimento. Cada abordagem é feita com respeito às escolhas individuais, oferecendo proteção, estrutura e calor humano. Em momentos de frio severo, nossa força-tarefa atua de forma articulada, ampliando vagas, oferecendo cobertores e garantindo que ninguém fique desassistido”, explicou.

Durante as ações desta quarta-feira, as equipes da Operação Noites Frias realizaram 153 encaminhamentos para acolhimento. Outras 11 pessoas recusaram o atendimento, optando por permanecer nas ruas. Em diferentes pontos da cidade, foram distribuídos mais de 50 kits de frio, contendo gorro, luvas, meias e cobertores.