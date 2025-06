Abertas inscrições para curso de direção de arte

A Sala Josette Feres recebe, nos dias 24, 25 e 26 de junho, a formação gratuita “A Arte de Produzir – Dominando a direção de produção, locação e elenco no Cinema”, com mediação de Alessandra Haro. Os encontros serão todos presenciais, das 19h às 22h, totalizando carga horária de nove horas. Os interessados devem entrar no link INSCRIÇÃO

A formação é uma realização do Instituto Mulungu, viabilizada no Município por meio de projeto aprovado em edital da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A formação é voltada a profissionais e iniciantes no Audiovisual, bem como para estudantes, com interesse em aprofundar seus conhecimentos em direção de produção, locação e elenco no contexto cinematográfico. As vagas são, preferencialmente, destinadas a residentes de Jundiaí e região, com vagas remanescentes destinadas a interessados de outros locais. Além disso, 50% das vagas são afirmativas, priorizando pessoas de comunidades socialmente vulneráveis e grupos historicamente marginalizados.