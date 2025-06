Artistas circenses se apresentam na Praça do Coreto nesta quinta

Uma ação especial para o Dia dos Namorados com apresentação de artistas circenses, será realizada nesta quinta-feira (12), das 12 às 14 horas, na Praça do Coreto, no centro de Jundiaí. Neste dia, as lojas do comércio local atenderão até as 18h.

Além da atração cultural com integrantes da Cia. T D Artes, com apoio cultural do Sesc Jundiaí, a programação terá ainda as opções gastronômicas do Circuito Gastronômico de Food Trucks com massas, lanches, espetos, batata, crepe, pastel, chopp e churros.

“As ações com atrações diversas fazem parte da programação do Sincomercio e da CDL Jundiaí para atrair os consumidores para o comércio local, oferecer entretenimento ao público em geral e aos trabalhadores do setor”, afirma Edison Maltoni, presidente das entidades.



Além de prestigiar o comércio local, os consumidores que circularem pela região central contarão com o Circuito Gastronômico de Food Trucks com opções diversas. Os horários de funcionamento são: quarta (11) e sexta (13): das 9h às 22h e na quinta (12), das 9 às 18h.



Expectativa de vendas

As perspectivas de vendas para o Dia dos Namorados na região de Jundiaí são positivas. No mês de junho, o faturamento dos cinco segmentos varejistas mais afetados pela data deve crescer 4,4% e atingir R$ 4,4 bilhões, o que representa R$ 184,4 milhões a mais em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com estimativas do Sindicato do Comercio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da FecomercioSP. Entre os itens mais procurados estão: perfumes, cosméticos e produtos de beleza em geral (alta de 8,2%); vestuário, tecidos e calçados (alta de 14,2%); eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos(alta de 6,5%) e móveis e decoração.