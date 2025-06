Audiência marca início da construção coletiva da PNAB em Jundiaí

Na noite da última segunda-feira (9), a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) realizou a primeira das três audiências públicas que compõem a nova fase da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) em Jundiaí. O encontro aconteceu na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, reunindo cerca de 80 pessoas, entre artistas, membros do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e representantes da gestão.

A audiência teve como objetivo apresentar dados e esclarecer dúvidas sobre o plano de ação que será enviado ao Ministério da Cultura, incluindo a distribuição dos recursos previstos nesta etapa da PNAB. O município de Jundiaí deve receber aproximadamente R$ 2,8 milhões, que será aplicado em editais públicos voltados à produção artística local, com base nas definições das câmaras setoriais do Conselho. Esses editais vão contemplar inúmeras linguagens artísticas, fomento das redes de Pontos de Cultura e subsídio visando à manutenção de espaços, ambientes, iniciativas artístico-culturais, grupos, coletivos e companhias.

A abertura da reunião foi conduzida pela gestora da UGC, Clarina Fasanaro, que destacou a importância do diálogo para a construção de uma política cultural democrática e inclusiva. “Esse diálogo com a sociedade civil é extremamente salutar para que a gente consiga, de fato, construir uma política pública adequada, dividir os recursos de forma a abranger todas as linguagens, cada uma com sua especificidade”, afirmou. “A elaboração tem que ser conjunta, inclusive porque o Fundo Municipal de Cultura é gerido em parceria com o Conselho”, completou.