Ellen Martinelli leva projetos à primeira-dama do Estado

A primeira-dama de Jundiaí, Ellen Camila Martinelli, e a diretora do Fundo Social de Solidariedade, Cássia Carpi, estiveram no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, nesta terça-feira (10), para uma reunião de trabalho com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas. O encontro teve como foco o fortalecimento das iniciativas voltadas ao desenvolvimento social no município.

Durante o encontro, Ellen apresentou à primeira-dama do Estado a campanha Aquecendo Vidas, que mobiliza doações de agasalhos para famílias em situação de vulnerabilidade em Jundiaí. Ela também destacou o Clube das Mães Atípicas, projeto de acolhimento e apoio que chega agora à sua quarta edição, em julho.

“É uma iniciativa construída com muito carinho e escuta, que tem fortalecido a rede de apoio entre mães atípicas na nossa cidade. Espero que possa conhecer de perto o projeto, porque acredito que boas práticas devem ser compartilhadas e inspirar outras regiões do Estado de São Paulo também”, afirmou Ellen, ao convidar Cristiane Freitas para as próximas edições do clube.