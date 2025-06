Só no primeiro trimestre 600 instalações irregulares recuperadas

Segundo a empresa, as inspeções da distribuidora estão cada vez mais assertivas e são impulsionadas pela inteligência artificial, possibilitando acompanhamento do consumo e a detecção remota de irregularidades. Outra tecnologia empregada pela concessionária no combate às fraudes é a blindagem das medições, inclusive para grandes clientes, como indústrias e comércios. Os medidores com essa tecnologia são acessíveis apenas aos técnicos da empresa e permitem que a leitura e o faturamento sejam realizados à distância.



As ações de combate a fraudes e furtos de energia, realizadas em residências, comércios e indústrias, contam também com apoio das autoridades policiais em operações especiais, e reforçam o compromisso da CPFL em garantir um fornecimento justo e confiável para toda a sociedade. Além de ilegal, furtar energia representa riscos à segurança, pode causar instabilidade no fornecimento e encarecer as contas para os demais clientes.



A distribuidora alerta ainda que as ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, deixando o sistema mais suscetível às interrupções no fornecimento, e podem encarecer as tarifas para todos os clientes, pois a ANEEL distribui parte dos prejuízos causados pelas “perdas comerciais”, como são denominadas as fraudes, para a tarifa da respectiva concessionária.



A CPFL Piratininga incentiva a colaboração da população para o combate às irregularidades por meio de denúncia anônima pelo app CPFL Energia ou o site www.cpfl.com.br/fraude.