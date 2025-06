Supermercados apostam nas flores para atrair os apaixonados

O que antes era exclusividade das floriculturas agora ganha espaço entre frutas, legumes e hortaliças. Com atenção à curadoria, refrigeração e abastecimento dos displays, os supermercados apostam cada vez mais na oferta de flores como alternativa prática e atrativa para o consumidor. Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, essa estratégia ganha ainda mais força nos pontos de venda.

As flores seguem entre as preferências do público para a data. Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), cerca de 11% dos casais brasileiros devem optar por esse tipo de presente em 2025. Em 2023, segundo o mesmo índice, os segmentos de supermercados e hipermercados estiveram entre os que mais cresceram em vendas no período, com alta de 10,1%.

Para além das datas comemorativas, a aposta em flores vem se consolidando como um movimento consistente no setor. Redes de diferentes perfis têm ampliado o sortimento com opções que incluem vasos de plantas, itens de jardinagem e acessórios decorativos, com foco na praticidade e nas tendências de consumo.