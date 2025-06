Quase 70 animais esperam ser adotados no DEBEA

Caso a adoção seja aprovada, uma vistoria é realizada no local onde o animal viverá. Se tudo estiver adequado, o pet passa por uma nova avaliação clínica. Em alguns casos, especialmente com cães, há ainda um período de adaptação. “Promovemos passeios e encontros entre o tutor e o animal para criar laços e reduzir as chances de devolução”, explica Mozeli.

Todos os animais adotados no DEBEA saem castrados, microchipados, vacinados e medicados contra vermes, pulgas e carrapatos. Além disso, o departamento oferece atendimento veterinário gratuito por até 30 dias após a adoção, caso o animal desenvolva alguma doença em período de incubação.

A adoção responsável é um dos pilares do trabalho do DEBEA e uma das formas mais eficazes de combater o abandono e promover o bem-estar animal em Jundiaí.