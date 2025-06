Cantinho do Joe apresenta show Mexe Remexe

No próximo sábado, 14 de junho, às 16h, o Cantinho do Joe - Música para crianças apresenta o show Mexe Remexe na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

O show apresenta cantigas interpretadas com a linguagem musical do grupo e composições autorais inspiradas em momentos do dia a dia em família – como brincadeiras, descobertas, viagens de trem, bichos e festas de carnaval – convidando o público a embarcar em um universo infantil repleto de movimento, afeto e imaginação.

A apresentação propõe uma experiência interativa por meio de estímulos sonoros, visuais, táteis e gestuais, convidando o público a cantar, brincar e se movimentar. O objetivo é proporcionar um momento lúdico e de qualidade para crianças e suas famílias, fortalecendo vínculos e memórias afetivas por meio da música. Com canções educativas, divertidas e que exploram diversos ritmos, o show estimula a escuta, o corpo e a imaginação.