Prefeitura de Jundiaí inicia discussão do PPA 2026-2029

Por meio da Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF), a Prefeitura de Jundiaí deu início ao processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, com uma apresentação realizada para os gestores municipais.

Na abertura do encontro, o prefeito reforçou a importância de construir o plano com escuta ativa e acolhimento das necessidades reais da população. “A elaboração do PPA deve ser intersetorial e participativa, envolvendo todas as Unidades de Gestão e, principalmente, os munícipes. Essa escuta qualificada é essencial para entendermos as demandas da cidade e já está sendo realizada em diferentes frentes da administração”, afirmou.

A apresentação técnica foi conduzida pelo diretor da UGGF, Fernando Polo, e pelo assessor da Unidade, Kleber Toledo, que detalharam as etapas do processo e a estrutura do plano.