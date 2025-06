Coral Municipal representa Jundiaí em Festival da USP

O Coral Municipal de Jundiaí participou na noite do último sábado (07) do 16º Festival Coralusp, promovido pela Universidade de São Paulo (USP) com as participações dos corais universitários e convidados. Esta foi a segunda participação a convite que o grupo jundiaiense fez no tradicional festival, tendo se apresentado no Centro Cultural Camargo Guarnieri da Cidade Universitária, em São Paulo.

O Coral tem direção artística de Vastí Atique e é um dos corpos artísticos municipais ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC). “Ser convidado a participar de um festival como este é um privilégio, motivo de grande alegria, tanto pelo encontro com grupos de referência, quanto pela acústica do ‘Camargo Guarnieri’ própria para corais. Foi uma noite muita agradável, em que levamos ao público da capital o repertorio de peças do ano passado, como ‘Cinco Atos de Amor’, como as novidades do repertório que apresentaremos em Jundiaí em breve”, comentou Vastí.

A gestora de Cultura, Clarina Fasanaro, também comentou sobre a importância da participação. “Além de fomentar a produção de repertório cultural e a criação de público, o Coral Municipal cumpre, com a participação neste importante festival, o seu papel de também levar para fora do Município o nome e a potência de Jundiaí no âmbito artístico.”