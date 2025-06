Novo acesso entre Ozanan e Latorre muda rotina de pedestres

Com a conclusão da primeira fase das obras viárias na Avenida Antônio Frederico Ozanan, que inclui novos acessos às avenidas Nove de Julho, Jacyro Martinasso e Valdemar Guido da Costa, moradores e trabalhadores da região já percebem melhorias no deslocamento diário. As intervenções fazem parte do plano de mobilidade urbana de Jundiaí e reorganizam o fluxo de veículos, pedestres, ciclistas e transporte público.

Gislaine Medeiros e Simone Almeida, que trabalham em um mercado na avenida Luiz Latorre, utilizam diariamente o novo acesso a pé. “Ficou mais seguro e confortável. Me sinto mais tranquila, principalmente quando ando sozinha”, comenta Gislaine. “Além disso, chegamos mais rápido ao trabalho”, completa Simone.

A comerciante Luciana Neves, que atua em uma confeitaria na Latorre, relata que o impacto ainda é discreto no trânsito: “Durante o dia está tranquilo, principalmente pela manhã. Só na sexta-feira à tarde, por volta das 17h, com chuva, houve lentidão”.