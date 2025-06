Paróquias de Jundiaí preparam tapetes que chegam a 400 metros

Já às 6h30, cerca de 100 voluntários irão ocupar a avenida Carlos Veiga, no Eloy Chaves, para começar a compor os 400 metros de tapete. Divididos em 11 equipes, irão confeccionar o tapete com meia tonelada de serragem, pó de café, tintas e outros materiais, os fiéis desenham símbolos religiosos que representam passagens bíblicas e a presença de Cristo na Eucaristia. A missa seguida de procissão será às 15h30 na paróquia.

Em Jundiaí, os tapetes mais tradicionais são da Paróquia São João Bosco, no Eloy Chaves que este ano completa 37 anos de história e da São José Operário, no Retiro.

Para comemorar o Corpus Christi, lembrado no dia 19 de junho pelos católicos para celebrar o corpo e sangue de Cristo, paróquias da Diocese de Jundiaí irão promover missas, procissões e os tradicionais tapetes coloridos que simbolizam à entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo cobriu o chão com ramos e mantos em sinal de acolhida. Alguns chegam a 400 metros de comprimento.

“A cada ano, o tapete é uma expressão viva da fé do nosso povo. É com muita alegria que vemos gerações inteiras participando construindo esse testemunho de amor a Jesus”, comentou o padre Michael Henrique dos Santos, pároco da Paróquia São João Bosco.

Na São José Operário, cerca de 250 voluntários participam da confecção do tapete que este ano terá como temática específica nos desenhos, ou seja, como sinal de unidade o grupo irá representar todas as pastorais e movimentos presentes na paróquia, além de destacar a comunhão com a Diocese. “Os tapetes vão trazer imagens que vão desde o nosso bispo diocesano, passando pela Catedral, pelo Papa Francisco, até o Papa Leão XIV”, explica um dos coordenadores Leonardo de Sousa Pereira, ao enfatizar que serão 350 metros de tapete divididos em 70 artes diferentes.