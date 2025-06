CMEJA promove integração e cultural em festa junina

Além das atrações típicas, a festa também foi oportunidade para divulgar as vagas disponíveis no CMEJA para o segundo semestre. A unidade oferece ensino nos Ciclos I e II do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com matrículas abertas ao longo do ano. “Eventos como esse nos aproximam da comunidade e ajudam a mostrar que a porta da escola está sempre aberta para quem quer voltar a estudar”, completou Lucélia.

Para Neusalina Lurdes Pereira, de 72 anos, a experiência foi mais uma demonstração do que torna o CMEJA tão especial. “É um ambiente acolhedor, onde todos se ajudam. E em festas como essa, a gente reforça essas amizades e se sente ainda mais parte da escola.”

Mais do que uma celebração típica do mês de junho, a festa do CMEJA reafirmou o papel da escola como espaço de acolhimento, pertencimento e transformação.