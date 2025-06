Cajamar ganha 10 novos leitos de UTI

A Prefeitura de Cajamar entregou oficialmente 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal de Cajamar (HMC). A iniciativa, liderada pelo prefeito Kauãn Berto, representa um avanço histórico para a saúde do município. “Desde o primeiro dia da nossa gestão, entendemos que investir em saúde é investir na dignidade das pessoas. Esses novos leitos de UTI representam mais do que infraestrutura. São um símbolo do nosso compromisso com cada cidadão que precisa de cuidados intensivos, com qualidade, segurança e humanidade”, destacou o prefeito Kauãn Berto durante a solenidade de entrega, nesta segunda-feira (09). Os novos leitos contam com tecnologia de ponta, modernos equipamentos de monitoramento e ventilação, além de um ambiente estruturado para garantir o máximo de conforto e segurança aos pacientes em estado grave.

Vereador solicita Centro TEA para Jundiaí

O vereador Dika Xique Xique (Podemos) esteve na última semana em São Paulo para a inauguração do primeiro Centro TEA Paulista do Estado e aproveitou para entregar nas mãos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) um pedido para que esta iniciativa seja trazida para Jundiaí. Ele também conversou sobre o assunto com a deputada federal Renata Abreu (Podemos) sobre a importância de um espaço como este na cidade e região. O Centro TEA Paulista, de acordo com Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), é o primeiro equipamento estadual voltado exclusivamente para atendimento, orientação e apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seus familiares e cuidadores.



Posto de atendimento eleitoral em Louveira será desativado

O posto de atendimento eleitoral em Louveira será desativado no dia 27 de junho. O encerramento das atividades está previsto na Resolução nº 665/2025, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), aprovada no Plenário da Corte em março. A decisão foi tomada devido a diversos fatores, como baixa procura por atendimento presencial, implantação do Autoatendimento Eleitoral, remanejamento da força de trabalho, alto custo de manutenção dos espaços e abertura do cadastro eleitoral, permitindo que o eleitorado seja atendido em qualquer cartório do estado e não somente naquele ao qual o título está vinculado.