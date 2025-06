COMSEA abre inscrições para novos conselheiros

Estão abertas, até o dia 20 de junho de 2025, as inscrições para a eleição de representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Jundiaí (COMSEA) no biênio 2025-2027. A convocação é voltada a todos os interessados em contribuir com a formulação de políticas públicas voltadas ao combate à fome e à promoção da alimentação adequada e saudável no município.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário próprio, disponível no portal da Prefeitura de Jundiaí (www.jundiai.sp.gov.br), a partir das 8h do dia 19 de maio até às 17h do dia 20 de junho. O envio do formulário preenchido, acompanhado da documentação exigida (descrita no item 7 do edital), deve ser feito pelo e-mail: consea-jd@jundiai.sp.gov.br.

O COMSEA é um espaço de diálogo entre governo e sociedade civil, com o objetivo de garantir o direito humano à alimentação. Para Luciane Mosca, gestora da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, a atuação do conselho é essencial para fortalecer políticas públicas baseadas em realidades locais.