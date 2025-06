Unidade de Cultura convoca os artistas para audiências públicas

Como parte das etapas da nova fase da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) realiza no mês de junho três audiências públicas na Sala Glória Rocha.

As reuniões de trabalho, marcadas para os dias 9, 23 e 30 de junho, têm como objetivo dialogar com a classe artística e com o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) sobre o plano de ação do Município a ser entregue ao Ministério da Cultura e a definição dos aportes a ser direcionados a cada uma das linguagens e modalidades artísticas.

A adesão do Município a esta fase do PNAB prevê a destinação de aporte de cerca de R$ 1,7 milhão, a ser destinados em editais abertos à classe artística e produção criativa locais, conforme as definições de cada uma das câmaras setoriais do CMPC durante as audiências.