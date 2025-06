Representantes de Jundiaí se preparam para eleições de 2026

O atual partido do vice, inclusive, está passando por mudanças com a chegada do ex-presidente da Câmara, Antônio Albino, que se firma como liderança na legenda e confirma a intenção de ser candidato a deputado estadual. “Vai depender do espírito do momento, mas o objetivo é ter alguém da região que tenha um bom relacionamento com o Governo do Estado,afinal temos questões que precisam ser resolvidas neste âmbito, como as rodovias que precisam de intervenção urgente”, posicionou-se.

Em entrevista com presidentes de legendas de Jundiaí, um dos nomes que apareceu repetidas vezes foi o do vice-prefeito Ricardo Benassi, que atualmente está no Novo, mas tem recebido convites de diversas siglas, conforme divulgado pelo Jornal de Jundiaí. Em nota, ele apenas informou: ““De fato, minha saída do Partido Novo deve ocorrer em breve. Nas últimas semanas, tenho recebido convites de diferentes siglas e estou avaliando. Continuo meu trabalho com responsabilidade e dedicação para entregar resultados concretos à cidade, independente de filiação partidária”.

Já entre os vereadores de Jundiaí, a equipe de reportagem do Jornal de Jundiaí

apurou que o presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União) recebeu convite

para ser candidato a deputado, porém sua assessoria não deu detalhes. Mas há

os que já confirmaram interesse em participar do pleito no próximo ano. No PSD,

Faouaz Taha colocou seuome à disposição da legenda para sair como candidato a deputado federal.“Aguardo um posicionamento do partido e é muito

importante que a região tenha representante, inclusive no âmbito nacional, para

trazer mais recursos para cá, que hoje são perdidos”, diz. Ele deve fazer uma ‘dobradinha’ com Danilo Joan, ex-prefeito de Cajamar e que já começou seu trabalho político nas cidades vizinhas para sair candidato a deputado estadual.

Entre as vereadoras, Quézia de Lucca (PL) já confirmou que se coloca à disposição para representar a cidade e a região como deputada estadual e deve fazer uma ‘dobradinha’ como ex-prefeito de Jundiaí e seu companheiro de partido, Luiz Fernando Machado, que pode sair candidato a federal. Já Mariana Janeiro (PT) não confirmou se participará do pleito e disse que aguarda o processo de eleição direto (PED), que definirá a nova diretoria do partido, para então falar sobre o assunto. Porém o atual presidente do PT, Ederson Felipe, o Felipão, dá indícios de que a vereadora pode ser sim candidata. “O Diretório de Jundiaí não escolhe candidatos a deputados, quem referência isso é a estadual e nacional. Mas a Mariana já tem um histórico de candidatura e um trabalho consolidado. Não vejo mais ninguém do PT de Jundiaí com bagagem e coragem para essa disputa do ano que vem”, destacou.

A cidade deve ter mais um candidato vindo da Câmara, Dika Xique Xique (Podemos) confirmou seu interesse e lembrou sua experiência anterior quando disputou para deputado estadual em 2022.