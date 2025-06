Começa neste domingo a 'versão nordestina' da Dal Santo League

Em 2018, para manter o entusiasmo e evitar a rotina, surgiu a ideia de realizar campeonatos anuais com temas variados. Assim nasceu a Dal Santo League, que desde então se tornou tradição.

O primeiro campeonato teve tema livre, com os times escolhendo seus próprios nomes e uniformes. A partir da segunda edição, os temas passaram a ser definidos:

• 2ª edição: times do interior de São Paulo

• 3ª edição: seleções africanas

• 4ª edição: clubes do “lado B” da Europa

• 5ª edição: grandes clubes da Libertadores

• 6ª edição (atual): homenagem ao povo nordestino, com times tradicionais da região

Além de promover o esporte, o respeito e a amizade, a Dal Santo League também inspira uma causa maior. O encerramento do campeonato marca o início dos trabalhos da ação solidária do Dia das Crianças, que chega agora à sua 5ª edição. A turma do futebol se mobiliza para arrecadar brinquedos, doces e doações, que são entregues a crianças das comunidades de Campo Limpo Paulista, levando um pouco de alegria e carinho a quem mais precisa.