Colapso mostra o Brasil pós-apocalíptico

Existia o Antes

Existiu o Marco Zero

E Colapso mostra o que acontece depois

Se você não tem estômago para cenas fortes, não está preparado para uma história avassaladora e só gosta de ler livros “politicamente corretos”, então Colapso não é leitura para você. Mas, se assim como eu, você entra em portais de notícias e se depara todos os dias com casos absurdos envolvendo mulheres, crianças e pessoas consideradas vulneráveis e se pergunta todos os dias como seria um mundo onde não houvessem regras, então a obra do paraibano Roberto Denser, é leitura obrigatória.

Em Colapso, nos é apresentado um Brasil pós-apocalíptico. O mundo que conhecemos não existe mais. O país que vivemos e crescemos agora é completamente tomado ou pelo gelo - no Sul - ou pelo deserto, com tempestades de areia e tudo mais. E talvez, o fato de ser algo tão próximo e característico nosso, em locais como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, faça com que o livro seja ainda mais perturbador. Esse novo mundo nos revela um cenário onde a comida é escassa, os insetos dominaram o planeta - e se achamos que as baratas podem dominar o mundo, elas realmente podem -, a água é escassa, sobraram poucos recursos e abrigos também e é comum ver carcaças de carros e ossadas humanas espalhadas pelas ruas. Toda vegetação que um dia foi verde, agora é seca e sem vida.

Nesse cenário triste e de destruição, acompanhamos ao longo do livro a sobrevivência de alguns grupos, os poucos sobreviventes. Mulheres e crianças correm o maior perigo e são usados como moeda de troca. Um grupo com cerca de 10 pessoas é o mais próximo de sociedade que conhecemos, com regras, funções, poucos recursos que ainda sobraram e um líder, o Camargo, que viveu um pouco o Antes, mas firmou a sobrevivência no Depois. Paralelo a isso, um grupo de três amigos, com sua cachorra, Rainha, percorrem o país em busca de aventura, uma dupla com dois homens - os personagens mais detestáveis, na minha opinião - em busca de sobrevivência, um homem sozinho, que não vê outra pessoa há muitos anos, um casal que, no pior cenário, está a espera de um bebê e corre um risco absurdo pra prosseguir com a gravidez e claro, as irmãs Atenas, um grande grupo de mulheres que se unem para sobreviver e não aceitam escravidão ou submissão de qualquer forma, custe o que custar. O livro se desenrola nessa luta dos personagens por mais um dia de vida e na esperança de um futuro melhor e, no meio disso, muitas atrocidades acontecem. Muitas mesmo.