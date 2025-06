Briga entre funcionários acaba em facada no Centro de Jundiaí 

Uma briga entre funcionários de dois estabelecimentos, na rua Rangel Pestana, no Centro de Jundiaí, nesta quinta-feira (5), acabou em tentativa de homicídio, com um deles golpeando o outro com uma faca.

De acordo com registro da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, eles tiveram uma discussão e, após isso, uma aproximação para 'aparar as arestas'.

Neste momento, porém, um deles pegou uma faca no estabelecimento onde trabalha e atacou a vítima, acertando a cabeça. Logo em seguida, um senhor que passava pelo local, se assustou com a briga, se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça.