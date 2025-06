Procon-SP faz alerta para validade de produtos automotivos

Ao adquirir produtos automotivos como óleos lubrificantes, aditivos, graxas e fluidos hidráulicos, poucos consumidores se atentam ao prazo de validade. O Procon-SP reforça a importância de os consumidores adotarem o hábito para evitar problemas.

Embora seja comum associar validade a alimentos e medicamentos, os derivados de petróleo também possuem um tempo de vida útil que deve ser observado – ignorá-lo pode ter consequências graves. Para evitar problemas, a orientação é simples: antes de adquirir ou solicitar a aplicação desses produtos, peça para conferir a embalagem e verifique a data de validade.

Segundo o órgão, a comercialização de produtos vencidos pode configurar infração ao Código de Defesa do Consumidor e resultar em penalidades aos estabelecimentos. “O consumidor tem o direito de adquirir produtos seguros e dentro do prazo de validade. Comprar itens vencidos pode comprometer a qualidade do serviço e até causar prejuízos ao veículo”, alerta o diretor Adjunto de Fiscalização do Procon-SP, Marcelo Pagotti.