‘Todo Domingo um Som’ apresenta música gratuita

O Sesc Jundiaí segue com sua programação musical de junho dentro do projeto “Todo Domingo um Som”, que transforma as tardes de domingo em encontros com música ao vivo e entrada gratuita. As apresentações, sempre às 17h30, acontecem na Área de Convivência da unidade, um espaço que acolhe o público com conforto e proximidade dos artistas.

No dia 8, Giselle Tigre apresenta o show “Baile Mysteriozo”, que revisita clássicos do repertório popular brasileiro em ritmos como forró, xote e baião.

Já no dia 15, a banda jundiaiense Los Pablos retorna aos palcos após mais de duas décadas, agora dedicada ao pop rock latino.