Clima junino invade o projeto Sexta no Centro

A programação cultural da Sexta no Centro será realizada na próxima sexta-feira (13) e terá como diferencial o arraial junino com quadrilhas e shows de forró. Promovido na Praça Governador Pedro de Todelo (Praça da Matriz), o evento será das 17h às 22h com gastronomia típica, além de artesanato e produção criativa locais.

A partir das 17h tem a "Quadrilha Geração +60" seguida da "Quadrilha da Dancers Escola de Dança" (18h30) e "Quadrilha Dançou tem que Casar da DR Dança" (19h30) . Para fechar com chave de ouro, Lilian Ximenes e Banda sobem ao palco para um show dançante e animado de Forró, a partir das 20h30.

As barracas de alimentação e bebidas ficarão por conta da Catedral Nossa Senhora do Desterro, com as delícias gastronômicas de todas as edições somadas aos pratos salgados e doces típicos juninos.