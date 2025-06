Parlamento Regional Intermunicipal realiza reunião

A Câmara Municipal de Itatiba foi palco para o encontro de vereadores das oito cidades que integram a Região Metropolitana de Jundiaí. O objetivo foi apresentar o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Regional Intermunicipal, iniciativa que promove atuação conjunta entre os legislativos municipais. O encontro foi nesta quinta-feira (06).

Presidido por Edicarlos Vieira, vereador e presidente da Câmara de Jundiaí, o Parlamento Regional reúne mensalmente os presidentes das Câmaras Municipais de Jundiaí, Itatiba, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista. Desta vez, o encontro teve um diferencial: os vereadores das oito cidades foram convidados a participar da reunião. A proposta é ampliar o diálogo e permitir que cada parlamentar, por meio do presidente de sua respectiva Câmara, leve ao Parlamento Regional as demandas locais, fortalecendo a representatividade e a capacidade de articulação política do grupo. “Juntos somos mais fortes. E é com este lema que acreditamos no Parlamento Regional como uma importante ferramenta para buscar políticas públicas que atendam nossa população, junto ao Estado e ao Governo Federal”, afirmou Edicarlos.



Lula pede que Macron “abra seu coração”

Após se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (5) em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu a hospitalidade que, segundo ele, “somente um grande amigo pode oferecer” e pediu apoio do mandatário francês para um acordo entre a União Europeia e o Mercosul.“Quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia”, disse, ao se dirigir diretamente a Macron. “Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul”, completou Lula. “Essa é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário.”

Alcolumbre é contra cotas para mulheres

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), criticou nesta quinta-feira (5) a criação de uma cota de 20% para mulheres no Congresso e disse que a reserva de vagas levaria à falta de condições adequadas para a representação da sociedade brasileira com qualidade. Hoje, o Congresso Nacional é formado, majoritariamente, por homens brancos. Apenas 16 das 81 vagas no Senado Federal são ocupadas por mulheres, o que equivale a 19,75%. Na Câmara dos Deputados, o percentual é de cerca de 17,7%, com 91 mulheres entre 513 deputados. "Meu sentimento pessoal é que nós temos que, a partir de uma legislação eficiente, incentivarmos a participação de mulheres na política sem estabelecermos uma cota, uma obrigatoriedade no número de cadeiras", disse Alcolumbre, acrescentando que há senadores que concordam com ele.