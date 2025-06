Incorporação do PSDB e Podemos traz força aos partidos em Jundiaí

Toninho Inácio acredita que os membros das legendas não terão dificuldades para trabalhar juntos. Ele mesmo já vivenciou a incorporação do antigo PHS pelo Podemos. “Já passamos por este processo e é interessante que quando começam as reuniões, logo nos sentimos unidos. Neste caso, ainda vai levar um tempo para o desenrolar burocrático, é algo que deve se dar durante o ano, mas já podemos fazer uma caminhada juntos”, reforça o presidente do Podemos, destacando também que tem boa relação com o grupo tucano em Jundiaí e se identifica com o trabalho que realizam.

“Fazemos uma política propositiva, principalmente em Jundiaí, e é parecida com o que o PSDB também faz. Acredito que as fusões e incorporações, além das federações, vão se tornar cada vez mais comuns. A tendência é que até 2030 haja cerca de 15 partidos no Brasil, que realmente mostrem a cara do eleitorado”, conclui, lembrando a relevância da legenda para a escolha do eleitorado. “Como dirigente partidário sempre lembro que o que mais importa é o partido sim, não existe candidatura independente. Esta aliança entre Podemos e PSDB é justamente para que possamos continuar nossa função, que é servir a população”.

Os próximos passos para a incorporação ser definitiva dependem da convenção do Podemos, ainda sem data, e do envio do processo para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para verificar a legalidade desta aliança. Com a junção, as siglas vão somar sete senadores e 28 deputados federais. Hoje são três senadores e 13 deputados federais do PSDB e quatro senadores e 15 deputados federais do Podemos. Os números atuais colocam os partidos no limite mínimo de cláusula de barreira que será aplicada no próximo ano.