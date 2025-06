Conecta Networking mobiliza mais de 30 empresários em Jundiaí

Bruna Lazarini, gestora adjunta de Empreendedorismo, comentou. “Queremos incentivar os participantes a assumirem uma postura ativa após o evento, colocando em prática as conexões feitas, transformando oportunidades em ações concretas e mensuráveis”, explicou.

A partir desta edição, os participantes são convidados a assumir um novo compromisso: colocar em prática, em até 15 dias após o evento, ações concretas que tenham surgido a partir do seu pitch de apresentação. O objetivo é que os empreendedores testem suas ideias, abordagens comerciais e propostas de valor em um ambiente real e colaborativo, colhendo feedbacks valiosos e aprendizados que contribuam para o crescimento do negócio.

Na quarta-feira (4), mais de 30 empresários se reuniram em mais uma edição do Conecta Networking, uma iniciativa do Espaço Jundiaí Empreendedora. O encontro foi marcado por conexões estratégicas, trocas de experiências e, agora, por uma nova proposta prática: o Desafio do Pitch.

O Conecta Networking cria um ambiente seguro e colaborativo, onde os empreendedores podem apresentar seus produtos e serviços, receber feedbacks e sugestões, e construir conexões estratégicas para potencializar seus negócios — seja por meio de parcerias, indicações ou mentorias.

Lilian Quirino, da Sabor da Amizade, empresária com mais de sete anos de atuação e uma carteira de mais de 2.000 clientes, destacou. “Participar do Conecta Networking é uma forma de manter meu negócio vivo, atualizado e conectado com outros empreendedores. Aqui a troca é real e poderosa”.

Humberto Cereser, gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, ressaltou as ações do programa Jundiaí Empreendedora. “Aqui, você encontra um ecossistema dinâmico, com serviços de orientação empresarial, capacitações, eventos, networking e acesso a programas de incentivo. Seja você um pequeno empresário, um profissional autônomo ou uma startup em crescimento, o Espaço Jundiaí Empreendedora está pronto para ajudar a transformar suas ideias em realidade e levar seu negócio ao próximo nível”.