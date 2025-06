Mutirão oferece mais de mil vagas de emprego em Jundiaí

Neste sábado (7), será realizado um mutirão de emprego com mais de 100 vagas para Jundiaí e região. O evento acontecerá na Avenida Odila Azalim, número 575, portaria 1, no prédio do campus 3 da Faculdade Anchieta.

A entrada é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Os participantes devem levar documentos pessoais e currículo atualizado.

O objetivo é aproximar empresas de diferentes setores de candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho. As vagas incluem posições efetivas, estágios e programas de aprendizagem.