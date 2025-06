“Melhore sua autoimagem através da meditação” é tema de vivência

Em um mundo acelerado, com cobranças externas e ideal estético, como podemos nos sentir bem conosco mesmo?

Esta será a motivação de uma vivência de meditação no próximo sábado (7), no Sesc Jundiaí, a partir das 10h30, para melhorar nossa autoimagem e percepção do mundo, criando mais espaços para a tranquilidade e a paz. Esse encontro se repete no dia 19 de junho, às 10h.

A vivência será oferecida pelo professor Daniel Uchôa, budista kadampa, discípulo do mestre budista internacionalmente renomado Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche.