Operação Noites Frias acolhe 56 pessoas no fim de semana

Além do acolhimento, as equipes também distribuem insumos como cobertores, gorros, meias, luvas e água para as pessoas que recusam o pernoite, garantindo proteção mínima contra o frio intenso.

A ação, coordenada pela Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), conta com reforço na estrutura de acolhimento para o período de inverno. Neste ano, foram disponibilizadas 40 vagas extras de pernoite (20 no Hacali e 20 na Casa Santa Marta), somadas às 30 vagas permanentes da Casa de Passagem.

A Operação Noites Frias, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, realizou 79 abordagens e acolheu 56 pessoas em situação de rua durante as noites de sábado (31) e domingo (1), em razão das baixas temperaturas registradas no município.

De acordo com a gestora da UGADS, Luciane Mosca, o foco da operação é oferecer cuidado e proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Nosso objetivo é garantir que ninguém enfrente o frio sem assistência. As equipes fazem abordagens humanizadas, oferecendo acolhimento e escuta, respeitando as escolhas individuais, mas sempre com foco na proteção da vida”, reforça.

A Operação Noites Frias segue ativa até 30 de agosto, com atuação intensificada sempre que a temperatura atinge 13°C ou menos, independentemente da época do ano.

Como ajudar