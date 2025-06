Vítima de feminicídio tinha perfil literário nas redes sociais

Desde criança apaixonada por livros, filmes e séries, Tais Bruna Castro, de 36 anos, ganhou espaço na internet com o blog e o perfil “Leitora Fashion”, voltado à divulgação de conteúdos literários. Natural de Jundiaí, ela uniu o amor pela leitura à produção digital e conquistou seguidores fiéis e leitores nas redes sociais. Infelizmente, seus sonhos foram interrompidos de forma trágica. Enquanto almoçava em um complexo de bares na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, Tais foi assassinada a facadas.

Tais era filha de Marlene Spina Castro e Wagner José de Castro, e trabalhava como atendente em uma agência de turismo. Ela será sepultada nesta quarta-feira (4), no Cemitério dos Ipês. O velório está marcado para as 10h.

Em seu blog, Tais escrevia resenhas, compartilhava suas leituras mensais e interagia com seguidores em busca de novas recomendações. Já no Instagram, mantinha um público engajado com postagens sobre lançamentos. O carinho com que tratava a literatura e os leitores fez com que sua página se tornasse um espaço acolhedor para apaixonados por livros.