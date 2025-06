Jundiaí tem caso confirmado de febre amarela; último foi em 2018

A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí recebeu, no final da tarde da última segunda-feira (2), do Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde, a confirmação de um caso de Febre Amarela em residente no Município.

A Prefeitura de Jundiaí mantém, de forma contínua, ações de vigilância em saúde para o monitoramento e contenção do vírus, incluindo campanhas educativas e vacinação. Diante do cenário epidemiológico de 2025, as medidas foram intensificadas desde janeiro, com a adoção de estratégias de vacinação casa a casa em áreas rurais.

A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos, e possui dois ciclos de transmissão: o ciclo urbano que envolve o mosquito Aedes aegypti, vetor também da dengue, zika e chikungunya; e o ciclo silvestre que envolve os mosquitos Haemagogus e Sabethes, comuns em áreas de mata.

Vacinação

A vacina contra a Febre Amarela está disponível durante todo o ano em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, no horário de funcionamento das salas de vacina. O esquema vacinal funciona da seguinte forma: